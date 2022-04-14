Mars Ecosystem (XMS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mars Ecosystem (XMS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mars Ecosystem (XMS) Information Mars Ecosystem is a new decentralized stablecoin paradigm, it integrates the creation and use of stablecoin into the same system. Mars Ecosystem consists of three parts: Mars Treasury, Mars Stablecoin and Mars DeFi protocols, which together form a positive feedback loop. Mars stablecoin is price-stable, capital-efficient, scalable and decentralized. The goal of Mars Ecosystem is to build the central bank and reserve currency of the DeFi world. Mars Ecosystem has the following unique innovations: -Treasury assets classification mechanism -Mintage control mechanism -Anti-"bank run" mechanism -The integration of DeFi protocols and stablecoin into the same system Officiel hjemmeside: https://marsdao.finance/

Mars Ecosystem (XMS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mars Ecosystem (XMS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 300.10K $ 300.10K $ 300.10K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 666.63M $ 666.63M $ 666.63M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 450.18K $ 450.18K $ 450.18K Alle tiders Høj: $ 1.45 $ 1.45 $ 1.45 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00045017 $ 0.00045017 $ 0.00045017 Få mere at vide om Mars Ecosystem (XMS) pris

Mars Ecosystem (XMS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mars Ecosystem (XMS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XMS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XMS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XMS's tokenomics, kan du udforske XMS tokens live-pris!

