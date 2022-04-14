MAKE (MAKE) Tokenomics Få vigtig indsigt i MAKE (MAKE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MAKE (MAKE) Information The MAKE project is associated with the MAKE Movement on the Blockchain. It involves the $MAKE memecoin, which is issued on the BSC (Binance Smart Chain). The project appears to have a specific fee structure related to the token transactions, such as a 5% tax on $MAKE with 50% of it used for automatic buyback and burn of $SNAKE, and a 5% tax on $TRUMP with 50% for automatic burn of $MAKE. It also mentions a total supply of 100,000,000 tokens and that 60% of the supply has already been destroyed. Officiel hjemmeside: https://makemaga.vip/ Køb MAKE nu!

MAKE (MAKE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MAKE (MAKE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 191.77K $ 191.77K $ 191.77K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 191.77K $ 191.77K $ 191.77K Alle tiders Høj: $ 0.100773 $ 0.100773 $ 0.100773 Alle tiders Lav: $ 0.00113843 $ 0.00113843 $ 0.00113843 Nuværende pris: $ 0.0019177 $ 0.0019177 $ 0.0019177 Få mere at vide om MAKE (MAKE) pris

MAKE (MAKE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MAKE (MAKE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MAKE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MAKE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MAKE's tokenomics, kan du udforske MAKE tokens live-pris!

