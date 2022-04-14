LYRA (LYRA) Tokenomics Få vigtig indsigt i LYRA (LYRA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LYRA (LYRA) Information Lyra AI is the first comprehensive infrastructure for AI music, offering tools for both AI and human artists to create, distribute, and manage intellectual property. Backed by Opulous, Opus Genesis, and Story Protocol, Lyra AI is shaping the future of the autonomous music agent economy through collaboration and innovation. Lyra is the coolest AI agent on the distribution side of the music industry, she's also behind Lyra Music AI, the first infrastructure built for AI music labels by Opulous in partnership with Story and Opus Genesis. Officiel hjemmeside: https://www.lyramusic.ai/ Hvidbog: https://docs.lyramusic.ai/ Køb LYRA nu!

LYRA (LYRA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LYRA (LYRA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 874.55K $ 874.55K $ 874.55K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 874.55K $ 874.55K $ 874.55K Alle tiders Høj: $ 0.0062724 $ 0.0062724 $ 0.0062724 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00087447 $ 0.00087447 $ 0.00087447 Få mere at vide om LYRA (LYRA) pris

LYRA (LYRA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LYRA (LYRA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LYRA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LYRA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LYRA's tokenomics, kan du udforske LYRA tokens live-pris!

LYRA Prisprediktion Vil du vide, hvor LYRA måske er på vej hen? Vores LYRA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LYRA Tokens prisprediktion nu!

