Lympo (LYM) Information Lympo is a sports and health ecosystem powered by priceless user-generated and user-controlled data which can help generate exponential returns for industry stakeholders and users alike. Lympo has collected more than $5,500,000.00 in first 7 days of its token pre-sale. We are backed by the biggest block-chain names such as Sonic Zhang, Bill Angelidis, Antanas Guoga and others. Officiel hjemmeside: https://lympo.io/ Hvidbog: https://lympo.io/wp-content/uploads/2017/12/whitepaper.pdf?v5 Køb LYM nu!

Lympo (LYM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lympo (LYM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 251.96K $ 251.96K $ 251.96K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 843.50M $ 843.50M $ 843.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 298.71K $ 298.71K $ 298.71K Alle tiders Høj: $ 0.142061 $ 0.142061 $ 0.142061 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00029871 $ 0.00029871 $ 0.00029871 Få mere at vide om Lympo (LYM) pris

Lympo (LYM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lympo (LYM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LYM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LYM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LYM's tokenomics, kan du udforske LYM tokens live-pris!

