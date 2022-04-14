Luce Dog (SANTINO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Luce Dog (SANTINO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Luce Dog (SANTINO) Information Luce Dog is an innovative meme token that combines the fun and excitement of meme culture with the potential for community-driven growth in the cryptocurrency space. Designed to engage and entertain, Luce Dog aims to create a vibrant ecosystem where holders can participate in unique events, rewards, and social initiatives. With a focus on building a strong community, Luce Dog leverages the power of memes to spread awareness and drive adoption, making it not just a token, but a movement. Join us on our journey to unleash the playful spirit of crypto with Luce Dog! Officiel hjemmeside: https://lucedog.com/ Hvidbog: https://lucedog.com/ Køb SANTINO nu!

Luce Dog (SANTINO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Luce Dog (SANTINO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 23.09K $ 23.09K $ 23.09K Samlet udbud $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Cirkulerende forsyning $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 23.09K $ 23.09K $ 23.09K Alle tiders Høj: $ 0.00454277 $ 0.00454277 $ 0.00454277 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Luce Dog (SANTINO) pris

Luce Dog (SANTINO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Luce Dog (SANTINO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SANTINO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SANTINO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SANTINO's tokenomics, kan du udforske SANTINO tokens live-pris!

