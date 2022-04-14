LUCA (LUCA) Tokenomics Få vigtig indsigt i LUCA (LUCA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LUCA (LUCA) Information ATM is a peer-to-peer staking platform that allows users to stake tokens with one another. By locking their tokens in a connection, they build their network. ATM ranks each user in this network using Google's PageRank algorithm, and determines their stake rewards from this. The reward token is LUCA. LUCA is also the best currency to lock in a connection, as using it means that the connections will have a higher weight when rewards are calculated. Thus, LUCA is the primary token used in ATM's network, which has amassed around 3000 users and is still growing substantially. Similar to Pancakeswap's CAKE token, LUCA is used as a reward and also as a utility token for the ATM platform, and we expect to see continued growth of both the value of LUCA and the size of the ATM community building this new form of staking social network. Officiel hjemmeside: https://www.atm.network/ Hvidbog: https://www.atm.network/pdf/ATM%20White%20Paper.pdf Køb LUCA nu!

LUCA (LUCA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LUCA (LUCA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M Samlet udbud $ 6.33M $ 6.33M $ 6.33M Cirkulerende forsyning $ 5.47M $ 5.47M $ 5.47M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.53M $ 3.53M $ 3.53M Alle tiders Høj: $ 9.47 $ 9.47 $ 9.47 Alle tiders Lav: $ 0.065876 $ 0.065876 $ 0.065876 Nuværende pris: $ 0.558478 $ 0.558478 $ 0.558478 Få mere at vide om LUCA (LUCA) pris

LUCA (LUCA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LUCA (LUCA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LUCA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LUCA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LUCA's tokenomics, kan du udforske LUCA tokens live-pris!

