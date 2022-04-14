LOWCAP (LOWCAP) Tokenomics Få vigtig indsigt i LOWCAP (LOWCAP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LOWCAP (LOWCAP) Information $LOWCAP is a meme coin born from conviction, not hype. Built on the Solana blockchain, it embodies the spirit of degens who seek narrative, culture, and early community over utility and roadmaps. With no pre-sale, no team allocation, and a fair launch, $LOWCAP represents a movement—an underground cult of believers who value memes, timing, and pure community-driven momentum. It’s not just a coin—it’s a conviction-fueled social experiment designed to thrive in the chaos of the market. Officiel hjemmeside: https://www.lowcap.xyz/ Køb LOWCAP nu!

LOWCAP (LOWCAP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LOWCAP (LOWCAP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 796.45K $ 796.45K $ 796.45K Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 796.45K $ 796.45K $ 796.45K Alle tiders Høj: $ 0.00280111 $ 0.00280111 $ 0.00280111 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00079645 $ 0.00079645 $ 0.00079645 Få mere at vide om LOWCAP (LOWCAP) pris

LOWCAP (LOWCAP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LOWCAP (LOWCAP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LOWCAP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LOWCAP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LOWCAP's tokenomics, kan du udforske LOWCAP tokens live-pris!

LOWCAP Prisprediktion Vil du vide, hvor LOWCAP måske er på vej hen? Vores LOWCAP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LOWCAP Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!