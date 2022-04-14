Looking Up (UP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Looking Up (UP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Looking Up (UP) Information "Looking up" is a famous meme depicted by Williem Dafoe, it features a scene where he looks up to the sky with a sort of scared look on his face. The meme hits home with many people as it is a gesture we all can relate to in some way. The team has dedicated their work for the meme towards relevant events with customized memes for individuals to keep the meme spicy and relevant. As an older meme, the team and the coin are here to forever seal its relevance and fame in the blockchain. Officiel hjemmeside: https://lookingupmeme.com/ Køb UP nu!

Looking Up (UP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Looking Up (UP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 20.49K $ 20.49K $ 20.49K Samlet udbud $ 999.23M $ 999.23M $ 999.23M Cirkulerende forsyning $ 999.23M $ 999.23M $ 999.23M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 20.49K $ 20.49K $ 20.49K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Looking Up (UP) pris

Looking Up (UP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Looking Up (UP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UP's tokenomics, kan du udforske UP tokens live-pris!

