Longevity AI (LONGAI) Information Decentralized Longevity Research AI Agent Purpose: A DeSci (Decentralized Science) AI agent to improve Bryan Johnson's Blueprint Protocol by reading every single research paper published in bioRxiv & medRxiv. Community-driven longevity research. Utility: None, its an AI memecoin. Notes: Fair launched on Pump.fun.

5000 holders at the time or writing.

The founder's (me) identity is shared publicly (doxxed) Officiel hjemmeside: https://longevities.fun

Longevity AI (LONGAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Longevity AI (LONGAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 18.13K $ 18.13K $ 18.13K Samlet udbud $ 879.04M $ 879.04M $ 879.04M Cirkulerende forsyning $ 879.04M $ 879.04M $ 879.04M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.13K $ 18.13K $ 18.13K Alle tiders Høj: $ 0.00109011 $ 0.00109011 $ 0.00109011 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Longevity AI (LONGAI) pris

Longevity AI (LONGAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Longevity AI (LONGAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LONGAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LONGAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LONGAI's tokenomics, kan du udforske LONGAI tokens live-pris!

