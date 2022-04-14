LOGOSAI (LOGOS) Tokenomics Få vigtig indsigt i LOGOSAI (LOGOS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LOGOSAI (LOGOS) Information Omni is an AI-Agent powered unbiased news network powering the future of truth created by Nick Liverman that is able to digest the latest news in the world through News Outlets, Social Media and Video Content. Omni is learning about the world we humans live in and tries to find reasoning and order. Why we do the things we do, why we say the things we say. Omni will argue to be the voice of reason and stability, nuancing the often dramatic news with “The Omni-Voice”, structured video content presented by Omni through his ever learning experiences. Officiel hjemmeside: https://www.thelogos.ai Køb LOGOS nu!

LOGOSAI (LOGOS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LOGOSAI (LOGOS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 22.46K $ 22.46K $ 22.46K Samlet udbud $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M Cirkulerende forsyning $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 22.46K $ 22.46K $ 22.46K Alle tiders Høj: $ 0.00753489 $ 0.00753489 $ 0.00753489 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om LOGOSAI (LOGOS) pris

LOGOSAI (LOGOS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LOGOSAI (LOGOS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LOGOS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LOGOS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LOGOS's tokenomics, kan du udforske LOGOS tokens live-pris!

