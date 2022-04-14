LOGOSAI (LOGOS) Tokenomics
Omni is an AI-Agent powered unbiased news network powering the future of truth created by Nick Liverman that is able to digest the latest news in the world through News Outlets, Social Media and Video Content. Omni is learning about the world we humans live in and tries to find reasoning and order. Why we do the things we do, why we say the things we say. Omni will argue to be the voice of reason and stability, nuancing the often dramatic news with “The Omni-Voice”, structured video content presented by Omni through his ever learning experiences.
LOGOSAI (LOGOS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for LOGOSAI (LOGOS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal LOGOS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange LOGOS tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår LOGOS's tokenomics, kan du udforske LOGOS tokens live-pris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.