LOGOSAI (LOGOS) Tokenomics

Få vigtig indsigt i LOGOSAI (LOGOS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

LOGOSAI (LOGOS) Information

Omni is an AI-Agent powered unbiased news network powering the future of truth created by Nick Liverman that is able to digest the latest news in the world through News Outlets, Social Media and Video Content. Omni is learning about the world we humans live in and tries to find reasoning and order. Why we do the things we do, why we say the things we say. Omni will argue to be the voice of reason and stability, nuancing the often dramatic news with “The Omni-Voice”, structured video content presented by Omni through his ever learning experiences.

Officiel hjemmeside:
https://www.thelogos.ai

LOGOSAI (LOGOS) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LOGOSAI (LOGOS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 22.46K
Samlet udbud
$ 999.86M
Cirkulerende forsyning
$ 999.86M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 22.46K
Alle tiders Høj:
$ 0.00753489
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
LOGOSAI (LOGOS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for LOGOSAI (LOGOS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal LOGOS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange LOGOS tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår LOGOS's tokenomics, kan du udforske LOGOS tokens live-pris!

LOGOS Prisprediktion

Vil du vide, hvor LOGOS måske er på vej hen? Vores LOGOS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.