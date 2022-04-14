LOD3 Token (LOD3) Tokenomics Få vigtig indsigt i LOD3 Token (LOD3), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LOD3 Token (LOD3) Information LODE Tokens represent a contribution supporting LODE’s technical and business operations and entitle their holders to receive a proportional share of the yield generated by the LODE Token Ecosystem alongside any profits that the LODE Project may distribute. They are unbacked assets that do not represent ownership over LODE’s operations. At present, LODE Token holders receive a proportional share of 10% of the premium charged on the sale of new AGX and AUX Coins (10% of the difference between the sale price and the spot price). LODE tokens additionally will accumulate the yield produced by liquidity pools. Officiel hjemmeside: https://lod3.fi Køb LOD3 nu!

LOD3 Token (LOD3) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LOD3 Token (LOD3), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 93.27K $ 93.27K $ 93.27K Samlet udbud $ 770.00M $ 770.00M $ 770.00M Cirkulerende forsyning $ 64.14M $ 64.14M $ 64.14M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Alle tiders Høj: $ 8.06 $ 8.06 $ 8.06 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00145403 $ 0.00145403 $ 0.00145403 Få mere at vide om LOD3 Token (LOD3) pris

LOD3 Token (LOD3) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LOD3 Token (LOD3) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LOD3 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LOD3 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LOD3's tokenomics, kan du udforske LOD3 tokens live-pris!

LOD3 Prisprediktion Vil du vide, hvor LOD3 måske er på vej hen? Vores LOD3 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

