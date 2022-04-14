Lista USD (LISUSD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Lista USD (LISUSD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Lista USD (LISUSD) Information Developed on the BNB Chain, Helio Protocol is an open-source liquidity protocol for borrowing and earning yield on HAY, which is a "destablecoin" Destablecoin a new asset class that is over-collateralized with liquid staked assets. In other words, HAY is an over-collateralized destablecoin, where 1 HAY is always redeemable at $1 of cryptocurrency, and over-collateralized by BNB. Users can mint and borrow HAY by providing BNB as collateral, which can then be used to stake for yield, liquidity mining and as a means to transfer value. Following the launch of our governance token, HELIO, Helio Protocol will operate as a DAO, where the community will govern the protocol's treasury, revenue pool and future direction. Officiel hjemmeside: https://helio.money/ Hvidbog: https://helio.money/static/whitepaper.pdf

Lista USD (LISUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lista USD (LISUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 37.58M $ 37.58M $ 37.58M Samlet udbud $ 38.62M $ 38.62M $ 38.62M Cirkulerende forsyning $ 37.60M $ 37.60M $ 37.60M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 38.61M $ 38.61M $ 38.61M Alle tiders Høj: $ 2.0 $ 2.0 $ 2.0 Alle tiders Lav: $ 0.208609 $ 0.208609 $ 0.208609 Nuværende pris: $ 0.999563 $ 0.999563 $ 0.999563 Få mere at vide om Lista USD (LISUSD) pris

Lista USD (LISUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lista USD (LISUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LISUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LISUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LISUSD's tokenomics, kan du udforske LISUSD tokens live-pris!

