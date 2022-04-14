Lisk (LSK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Lisk (LSK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Lisk (LSK) Information Lisk is a Layer 2 blockchain dedicated to bringing Web3 adoption in emerging markets back to Ethereum. Offering some of the lowest transaction fees in the industry, Lisk is the ecosystem of choice for users and developers in cost-sensitive regions. By leveraging efficient, scalable, and innovative Layer 2 technology, Lisk enables real-world applications in emerging markets to operate efficiently on Ethereum for the first time. Lisk’s founder-focused approach provides a comprehensive ecosystem of builder programs, tools, seed liquidity, and knowledge bases to support local Web3 projects from inception to success. As a long-standing Web3 infrastructure project, Lisk has been democratizing blockchain accessibility for developers and end-users globally since 2016. As a member of the Optimism Superchain, Lisk plays a pivotal role in building the industry’s first truly interoperable supernetwork alongside Base, Optimism, Mode, and Worldchain. Officiel hjemmeside: https://lisk.com Køb LSK nu!

Lisk (LSK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lisk (LSK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 82.60M $ 82.60M $ 82.60M Samlet udbud $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Cirkulerende forsyning $ 200.02M $ 200.02M $ 200.02M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 165.18M $ 165.18M $ 165.18M Alle tiders Høj: $ 34.92 $ 34.92 $ 34.92 Alle tiders Lav: $ 0.101672 $ 0.101672 $ 0.101672 Nuværende pris: $ 0.41345 $ 0.41345 $ 0.41345 Få mere at vide om Lisk (LSK) pris

Lisk (LSK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lisk (LSK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LSK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LSK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LSK's tokenomics, kan du udforske LSK tokens live-pris!

