Liquidus (LIQ) Information Liquidus is a practical tool that allows you to easily stake your crypto assets on the leading DeFi platforms. It simplifies liquidity and staking, earning you premium rates fueled by the decentralised economy. Not only will liquidus provide a more seamless farming experience, but it will pick, sort and show you the best investments for your held assets, helping you make your money go further. Becoming a one stop solution for earning decentralised interest is the main vision for Liquidus. Officiel hjemmeside: https://liquidus.finance Hvidbog: https://liquidus.finance/LitePaper.pdf

Liquidus (LIQ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Liquidus (LIQ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 236.06K $ 236.06K $ 236.06K Samlet udbud $ 6.50M $ 6.50M $ 6.50M Cirkulerende forsyning $ 3.61M $ 3.61M $ 3.61M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 424.64K $ 424.64K $ 424.64K Alle tiders Høj: $ 0.684921 $ 0.684921 $ 0.684921 Alle tiders Lav: $ 0.03926328 $ 0.03926328 $ 0.03926328 Nuværende pris: $ 0.06533 $ 0.06533 $ 0.06533 Få mere at vide om Liquidus (LIQ) pris

Liquidus (LIQ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Liquidus (LIQ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LIQ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LIQ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LIQ's tokenomics, kan du udforske LIQ tokens live-pris!

