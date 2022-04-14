LiquidLayer (LILA) Tokenomics Få vigtig indsigt i LiquidLayer (LILA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LiquidLayer (LILA) Information LiquidLayer is a highly scalable PoW blockchain with integrated Liquid-Staking-Derivative Bridge. (https://app.uniswap.org/swap?outputCurrency=0x96aDD417293a49E80f024734e96CFd8b355bCc14) LiquidLayer advances PoW blockchains with EVM compatibility and trilemma solutions. Its unique LSD bridge transfers funds from Ethereum, leveraging DeFi instead of merely locking assets, enabling users to earn APY on bridged assets. The future of Proof-of-Work is now. Officiel hjemmeside: https://www.liquidlayer.network Hvidbog: https://docs.liquidlayer.network/ Køb LILA nu!

LiquidLayer (LILA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LiquidLayer (LILA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 49.47K $ 49.47K $ 49.47K Samlet udbud $ 8.00M $ 8.00M $ 8.00M Cirkulerende forsyning $ 6.25M $ 6.25M $ 6.25M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 63.32K $ 63.32K $ 63.32K Alle tiders Høj: $ 1.95 $ 1.95 $ 1.95 Alle tiders Lav: $ 0.00118103 $ 0.00118103 $ 0.00118103 Nuværende pris: $ 0.00791479 $ 0.00791479 $ 0.00791479 Få mere at vide om LiquidLayer (LILA) pris

LiquidLayer (LILA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LiquidLayer (LILA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LILA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LILA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LILA's tokenomics, kan du udforske LILA tokens live-pris!

