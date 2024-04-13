LIQUIDATED (LIQQ) Tokenomics Få vigtig indsigt i LIQUIDATED (LIQQ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LIQUIDATED (LIQQ) Information $LIQQ was started on pump.fun by two degens who got liquidated by an event on April 13th, 2024. Instead of being sad, they turned that meme into a token to celebrate and unite people who experience financial loss in web3. $LIQQ hopes you enjoy the journey as we all ride the waves and do our best to avoid getting LIQQ’d and start getting $LIQQ'd. Liqq is the little blue, mischievous, and playful mascot of LIQQ Token. He loves licking everything hence why his tongue is always sticking out. Despite the sadness often associated with getting liquidated, he's here to have fun, make people smile, and show everyone that getting liquidated is not the end of the world. Officiel hjemmeside: https://www.liqqcrypto.com/ Køb LIQQ nu!

LIQUIDATED (LIQQ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LIQUIDATED (LIQQ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 77.01K $ 77.01K $ 77.01K Samlet udbud $ 719.69M $ 719.69M $ 719.69M Cirkulerende forsyning $ 719.69M $ 719.69M $ 719.69M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 77.01K $ 77.01K $ 77.01K Alle tiders Høj: $ 0.00169832 $ 0.00169832 $ 0.00169832 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00010701 $ 0.00010701 $ 0.00010701 Få mere at vide om LIQUIDATED (LIQQ) pris

LIQUIDATED (LIQQ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LIQUIDATED (LIQQ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LIQQ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LIQQ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LIQQ's tokenomics, kan du udforske LIQQ tokens live-pris!

LIQQ Prisprediktion Vil du vide, hvor LIQQ måske er på vej hen? Vores LIQQ prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LIQQ Tokens prisprediktion nu!

