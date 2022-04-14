Lingyan (LINGYAN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Lingyan (LINGYAN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Lingyan (LINGYAN) Information $Lingyan is a meme token designed to bring fun and community engagement to the cryptocurrency space. It aims to combine humor with innovative blockchain technology, creating a vibrant ecosystem where users can participate in various activities, including trading, staking, and community events. The project emphasizes inclusivity and aims to build a strong community around the token, leveraging social media and memes to enhance visibility and engagement. Officiel hjemmeside: https://lingyan.fun/ Køb LINGYAN nu!

Lingyan (LINGYAN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lingyan (LINGYAN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 42.59K $ 42.59K $ 42.59K Samlet udbud $ 999.37M $ 999.37M $ 999.37M Cirkulerende forsyning $ 999.37M $ 999.37M $ 999.37M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 42.59K $ 42.59K $ 42.59K Alle tiders Høj: $ 0.01467546 $ 0.01467546 $ 0.01467546 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Lingyan (LINGYAN) pris

Lingyan (LINGYAN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lingyan (LINGYAN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LINGYAN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LINGYAN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LINGYAN's tokenomics, kan du udforske LINGYAN tokens live-pris!

