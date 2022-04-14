Lexicon (LEXICON) Tokenomics Få vigtig indsigt i Lexicon (LEXICON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Lexicon (LEXICON) Information Lexicon is a DeFAI token that includes an AI agent framework. The project also has its own products, each meant to help people manage digital assets in simpler ways. The AI agent looks at market data, finds possible risks, and gives suggestions to make the system work better. It doesn't remove human control, but offers real-time advice and support. The framework is built to be clear and secure. The team checks the code through audits and regular updates, aiming to catch problems early. They encourage community members—developers, researchers, and token holders—to give feedback, suggest upgrades, and build new tools. By mixing AI with DeFi, Lexicon wants to keep up with changes in the market and give users a more direct, helpful approach to handling their assets. Officiel hjemmeside: https://lexicon.chat

Lexicon (LEXICON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lexicon (LEXICON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 92.77K Samlet udbud $ 999.68M Cirkulerende forsyning $ 999.68M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 92.77K Alle tiders Høj: $ 0.00881268 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

Lexicon (LEXICON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lexicon (LEXICON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LEXICON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LEXICON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LEXICON's tokenomics, kan du udforske LEXICON tokens live-pris!

