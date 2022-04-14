Level (LVL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Level (LVL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Level (LVL) Information Level Finance is a decentralized perpetual exchange on the BNB Chain focused on delivering highly effective risk management along with first of a kind liquidity solution using original code designed from the ground up. Level's architecture facilitates direct market access to programmatic pools of liquidity, enabling capital-efficient hedging with near-zero market impact for traders looking to protect their gains while seamlessly creating a yield-bearing instrument for asset owners looking to earn passive income on their crypto holdings. Officiel hjemmeside: https://app.level.finance/

Level (LVL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Level (LVL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 206.24K $ 206.24K $ 206.24K Samlet udbud $ 26.83M $ 26.83M $ 26.83M Cirkulerende forsyning $ 17.41M $ 17.41M $ 17.41M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 317.81K $ 317.81K $ 317.81K Alle tiders Høj: $ 11.03 $ 11.03 $ 11.03 Alle tiders Lav: $ 0.01090393 $ 0.01090393 $ 0.01090393 Nuværende pris: $ 0.01184735 $ 0.01184735 $ 0.01184735 Få mere at vide om Level (LVL) pris

Level (LVL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Level (LVL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LVL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LVL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LVL's tokenomics, kan du udforske LVL tokens live-pris!

LVL Prisprediktion Vil du vide, hvor LVL måske er på vej hen? Vores LVL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LVL Tokens prisprediktion nu!

