Lendle (LEND) Information Lendle is committed to redefine lending and borrowing experiences on the Mantle Network. This project stands out as an innovation-driven, decentralized, and non-custodial liquidity market, driven by a core mission to bring fresh innovation and decentralisation to the lending and borrowing landscape. Founded in August 2023, the project's unique features will include expanded lending opportunities, isolated and undercollateralized lending and an enhanced token lock mechanisms with revenue share. With a V1 recently launched and recipients of a Mantle Foundation Builders Grant to design and implement new lending markets' features, Lendle is committed to be the #1 lending market on Mantle. Currently, the $LEND token can be bought and sold on Decentralized Exchances on Mantle. $LEND holders are able to stake their $LEND on Lendle to receive protocol fees in bluechips like ETH, BTC, USDC, USDT and MNT. If you lock your tokens, you also receive the penalty fees from early unlockers. While we keep developping the protocol, some utilities might be added/changed. Stay updated through our docs and socials. Officiel hjemmeside: https://www.lendle.xyz/ Hvidbog: https://docs.lendle.xyz/miscellaneous/mission-statement

Lendle (LEND) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lendle (LEND), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 703.09K $ 703.09K $ 703.09K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 39.68M $ 39.68M $ 39.68M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M Alle tiders Høj: $ 0.207173 $ 0.207173 $ 0.207173 Alle tiders Lav: $ 0.00844793 $ 0.00844793 $ 0.00844793 Nuværende pris: $ 0.01771275 $ 0.01771275 $ 0.01771275 Få mere at vide om Lendle (LEND) pris

Lendle (LEND) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lendle (LEND) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LEND tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LEND tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LEND's tokenomics, kan du udforske LEND tokens live-pris!

LEND Prisprediktion Vil du vide, hvor LEND måske er på vej hen? Vores LEND prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

