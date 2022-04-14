LEGIT (LEGIT) Tokenomics Få vigtig indsigt i LEGIT (LEGIT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LEGIT (LEGIT) Information LEGIT: A Memecoin Revolution Built on Liquidity, Transparency, and Long-Term Growth Born with the fair launch spirit at its core, LEGIT is a memecoin that seeks to differentiate itself by emphasizing stability, transparency, and sustainability. Unlike traditional memecoins that rely heavily on hype and speculative trading, $LEGIT aims to build a strong community of holders and ensure liquidity while minimizing risks associated with token inflation and market manipulation Officiel hjemmeside: https://legitmeme.com/ Køb LEGIT nu!

LEGIT (LEGIT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LEGIT (LEGIT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 537.24K $ 537.24K $ 537.24K Samlet udbud $ 968.01M $ 968.01M $ 968.01M Cirkulerende forsyning $ 968.01M $ 968.01M $ 968.01M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 537.24K $ 537.24K $ 537.24K Alle tiders Høj: $ 0.00890273 $ 0.00890273 $ 0.00890273 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00055499 $ 0.00055499 $ 0.00055499 Få mere at vide om LEGIT (LEGIT) pris

LEGIT (LEGIT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LEGIT (LEGIT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LEGIT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LEGIT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LEGIT's tokenomics, kan du udforske LEGIT tokens live-pris!

LEGIT Prisprediktion Vil du vide, hvor LEGIT måske er på vej hen? Vores LEGIT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LEGIT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!