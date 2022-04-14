Legend ($LEGEND) Tokenomics Få vigtig indsigt i Legend ($LEGEND), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Legend ($LEGEND) Information The first football club co-managed by AI agents, token holders, and human leadership. Built on-chain. Rising from Italy’s iconic Amalfi Coast. Legend is not fantasy football. Not a simulation. Legend is football’s first agentic Operating System, where a real club, Costa D’Amalfi FC, is co-managed by a swarm of AI agents, token holders, and human leadership with the ambition to climb to Serie A. From staff hiring and transfers to tactics and brand, Legend rewrites what it means to run a football club. Officiel hjemmeside: https://wearelegend.ai/ Køb $LEGEND nu!

Legend ($LEGEND) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Legend ($LEGEND), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 173.79K $ 173.79K $ 173.79K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 650.00M $ 650.00M $ 650.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 267.37K $ 267.37K $ 267.37K Alle tiders Høj: $ 0.00045055 $ 0.00045055 $ 0.00045055 Alle tiders Lav: $ 0.00022084 $ 0.00022084 $ 0.00022084 Nuværende pris: $ 0.0002617 $ 0.0002617 $ 0.0002617 Få mere at vide om Legend ($LEGEND) pris

Legend ($LEGEND) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Legend ($LEGEND) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $LEGEND tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $LEGEND tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $LEGEND's tokenomics, kan du udforske $LEGEND tokens live-pris!

