LCP (LCP) Information The Life Changing Green Pill (LCP) is a revolutionary crypto project that blends humor, virality, and the raw energy of meme culture with a strong focus on community-driven growth. Inspired by the "red pill vs. green pill" narrative, LCP invites users to choose a path of fun, chaos, and financial potential. It doesn’t take itself too seriously, yet it creates real engagement through relatable content, decentralized ideals, and a passionate holder base that drives its momentum forward. Officiel hjemmeside: https://lcpproject.io/ Køb LCP nu!

LCP (LCP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LCP (LCP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 35.47K $ 35.47K $ 35.47K Samlet udbud $ 17.99M $ 17.99M $ 17.99M Cirkulerende forsyning $ 17.99M $ 17.99M $ 17.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 35.47K $ 35.47K $ 35.47K Alle tiders Høj: $ 0.00936361 $ 0.00936361 $ 0.00936361 Alle tiders Lav: $ 0.001514 $ 0.001514 $ 0.001514 Nuværende pris: $ 0.00197192 $ 0.00197192 $ 0.00197192 Få mere at vide om LCP (LCP) pris

LCP (LCP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LCP (LCP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LCP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LCP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LCP's tokenomics, kan du udforske LCP tokens live-pris!

