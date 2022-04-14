LaunchTokenBot (CAPO) Tokenomics Få vigtig indsigt i LaunchTokenBot (CAPO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LaunchTokenBot (CAPO) Information Capo is a token launcher bot on X. It deploys tokens on Beliefs.social on Base blockchain. Beliefs has the most flexible and sophisticated features to launch and grow tokens. Max buys, no snipers, tipping infrastructure, airdrop to wallets and social profiles, radio to chat with the community, and much more. Capo as an AI bot will evolve and we want to explore building an AI agent around the persona that will perform actions onchain and entertain users. Officiel hjemmeside: https://x.com/launchtokenbot Køb CAPO nu!

LaunchTokenBot (CAPO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LaunchTokenBot (CAPO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 24.93K Samlet udbud $ 969.87M Cirkulerende forsyning $ 969.87M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 24.93K Alle tiders Høj: $ 0.00398438 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

LaunchTokenBot (CAPO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LaunchTokenBot (CAPO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CAPO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CAPO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CAPO's tokenomics, kan du udforske CAPO tokens live-pris!

CAPO Prisprediktion Vil du vide, hvor CAPO måske er på vej hen? Vores CAPO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CAPO Tokens prisprediktion nu!

