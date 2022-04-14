KumaDex Token (DKUMA) Tokenomics Få vigtig indsigt i KumaDex Token (DKUMA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KumaDex Token (DKUMA) Information Kuma empowers its community with utility tokens that give them a wide variety of benefits in the cryptocurrency ecosystem. Kuma’s offerings include a DEX, governance rights, farming, and vaults.These features ensure that the platform benefits all community members. The KumaDex platform utility and governance token dKUMA is built with a deflationary economic design. 50% of the platform trading fees will be allocated towards token buyback & burn in order to offset rewards token emission and increase scarcity of dKUMA. Officiel hjemmeside: https://www.kumatokens.com/ Hvidbog: https://www.kumatokens.com/whitepaper Køb DKUMA nu!

KumaDex Token (DKUMA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KumaDex Token (DKUMA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 50.16K $ 50.16K $ 50.16K Samlet udbud $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B Cirkulerende forsyning $ 727.38M $ 727.38M $ 727.38M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 78.84K $ 78.84K $ 78.84K Alle tiders Høj: $ 0.00452426 $ 0.00452426 $ 0.00452426 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om KumaDex Token (DKUMA) pris

KumaDex Token (DKUMA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KumaDex Token (DKUMA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DKUMA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DKUMA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DKUMA's tokenomics, kan du udforske DKUMA tokens live-pris!

