KumaDex Token (DKUMA) Tokenomics
KumaDex Token (DKUMA) Information
Kuma empowers its community with utility tokens that give them a wide variety of benefits in the cryptocurrency ecosystem. Kuma’s offerings include a DEX, governance rights, farming, and vaults.These features ensure that the platform benefits all community members.
The KumaDex platform utility and governance token dKUMA is built with a deflationary economic design. 50% of the platform trading fees will be allocated towards token buyback & burn in order to offset rewards token emission and increase scarcity of dKUMA.
KumaDex Token (DKUMA) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KumaDex Token (DKUMA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
KumaDex Token (DKUMA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for KumaDex Token (DKUMA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal DKUMA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange DKUMA tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår DKUMA's tokenomics, kan du udforske DKUMA tokens live-pris!
DKUMA Prisprediktion
Vil du vide, hvor DKUMA måske er på vej hen? Vores DKUMA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Hvorfor skal du vælge MEXC?
MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.