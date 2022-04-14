KRAMPUS (KRAMPUS) Tokenomics Få vigtig indsigt i KRAMPUS (KRAMPUS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KRAMPUS (KRAMPUS) Information Trippin' Ape Tribe is a community-first PFP project on Solana, backed by strong and ownable branding, cheeky storytelling, innovative long-term utility, and a passionate community of free-thinking degens. 10,000 Apes have fallen under the trance of a mysterious yet charismatic leader, Chorles, but don’t worry… it's definitely not a cult. At some point in our inconsequential existence, we were just your ordinary apes: kickin it in trees, eating bananas and shit (just to be clear, no, I don’t mean we were eating shit). Everything changed when a bunch of spunions came to our island blaring strange sounds and strands of fire in the sky for something called Fire Festival 2. These strange beings seemed to be entranced, hypnotized by sonic beats. We observed from a distance and noticed the mood started to change. When their food and water went dry and their performers stopped showing up, these pompous savages began to devolve. Officiel hjemmeside: https://www.trippinapetribe.xyz/ Køb KRAMPUS nu!

KRAMPUS (KRAMPUS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KRAMPUS (KRAMPUS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 27.31K $ 27.31K $ 27.31K Samlet udbud $ 991.78M $ 991.78M $ 991.78M Cirkulerende forsyning $ 991.78M $ 991.78M $ 991.78M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 27.31K $ 27.31K $ 27.31K Alle tiders Høj: $ 0.00051708 $ 0.00051708 $ 0.00051708 Alle tiders Lav: $ 0.00001235 $ 0.00001235 $ 0.00001235 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om KRAMPUS (KRAMPUS) pris

KRAMPUS (KRAMPUS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KRAMPUS (KRAMPUS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KRAMPUS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KRAMPUS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KRAMPUS's tokenomics, kan du udforske KRAMPUS tokens live-pris!

KRAMPUS Prisprediktion Vil du vide, hvor KRAMPUS måske er på vej hen? Vores KRAMPUS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KRAMPUS Tokens prisprediktion nu!

