KOMPETE (KOMPETE) Information KOMPETE is the ultimate online gaming metaverse platform, featuring popular games such as Battle Royale, Kart Race, Social Deduction, Basketball, and more coming soon! Powered by the KOMPETE Token, our ecosystem is revolutionizing the Play-to-Earn model, offering unmatched freedom and value for players. For the first time ever, players can own their items onchain, trade freely, and earn in a seamless experience. Our mission is simple: to bridge the gap between crypto and gaming by onboarding the mass market. KOMPETE is currently in early access, which means you're early! Officiel hjemmeside: https://kompete.game/ Hvidbog: https://modernize-games.gitbook.io/kompete-token-whitepaper/ Køb KOMPETE nu!

KOMPETE (KOMPETE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KOMPETE (KOMPETE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.98M $ 2.98M $ 2.98M Samlet udbud $ 850.52M $ 850.52M $ 850.52M Cirkulerende forsyning $ 676.14M $ 676.14M $ 676.14M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M Alle tiders Høj: $ 0.054923 $ 0.054923 $ 0.054923 Alle tiders Lav: $ 0.00130533 $ 0.00130533 $ 0.00130533 Nuværende pris: $ 0.00440584 $ 0.00440584 $ 0.00440584 Få mere at vide om KOMPETE (KOMPETE) pris

KOMPETE (KOMPETE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KOMPETE (KOMPETE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KOMPETE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KOMPETE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KOMPETE's tokenomics, kan du udforske KOMPETE tokens live-pris!

KOMPETE Prisprediktion Vil du vide, hvor KOMPETE måske er på vej hen? Vores KOMPETE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KOMPETE Tokens prisprediktion nu!

