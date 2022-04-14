Kolytics (KOLT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kolytics (KOLT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kolytics (KOLT) Information Kolytics is a next-generation analytics and copy-trading platform built specifically for the crypto space. By tracking over 2000 individual Key Opinion Leaders (KOLs) and more than 300,000 “calls” to date, Kolytics provides traders and projects with deep, real-time insights into influencer performance, market trends, and token flows. Users can analyze 25+ on-chain KPIs—such as return on investment, profit/loss ratios, and trading volume impact—and then deploy our KOLT-Fire sniper bot to automatically copy high-confidence calls the moment a contract address is published, ensuring early entry before mass adoption. This powerful combination of advanced analytics, real-time alerts, and automated execution removes the guesswork and noise from influencer-driven trading, helping users make data-driven decisions, reduce risk, and maximize returns. Officiel hjemmeside: https://kolytics.pro Hvidbog: https://kolytics.gitbook.io Køb KOLT nu!

Kolytics (KOLT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kolytics (KOLT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 592.75K $ 592.75K $ 592.75K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 8.00M $ 8.00M $ 8.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 740.93K $ 740.93K $ 740.93K Alle tiders Høj: $ 0.241981 $ 0.241981 $ 0.241981 Alle tiders Lav: $ 0.0220526 $ 0.0220526 $ 0.0220526 Nuværende pris: $ 0.074 $ 0.074 $ 0.074 Få mere at vide om Kolytics (KOLT) pris

Kolytics (KOLT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kolytics (KOLT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KOLT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KOLT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KOLT's tokenomics, kan du udforske KOLT tokens live-pris!

KOLT Prisprediktion Vil du vide, hvor KOLT måske er på vej hen? Vores KOLT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KOLT Tokens prisprediktion nu!

