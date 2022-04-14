KOLT ($KOLT) Tokenomics Få vigtig indsigt i KOLT ($KOLT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KOLT ($KOLT) Information What is the project about? Kolt is the coolest cat character on Solana. Inspired by the Legendary drawings of Matt Furies' Boy's Club Comic. Now taking over the Solana Network. Kolt is a playboy, a moon chaser, and the most successful degen gambler. What makes your project unique The unique concept of truly a decentralized platform, renounced contract and exceptional development team backing the project have seen KOLT grow massively and achieve alot of success in a short time frame History of your project? We set out to create a community-driven token with strong tokenomics, transparency, and fun. Since then, KOLT has established itself as a leading player in the world of meme tokens, with a growing community and exciting plans for the future. What's next for your project? We're focused on building a strong and sustainable token economy that rewards long-term holders and fosters a vibrant community. What can your token be used for? Currently trading only, Utility provided will enable this token to be used freely around the world for payment systems Officiel hjemmeside: https://kolt.fun Hvidbog: https://kolt.fun Køb $KOLT nu!

KOLT ($KOLT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KOLT ($KOLT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 34.92K $ 34.92K $ 34.92K Samlet udbud $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Cirkulerende forsyning $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 34.92K $ 34.92K $ 34.92K Alle tiders Høj: $ 0.00628205 $ 0.00628205 $ 0.00628205 Alle tiders Lav: $ 0.00002286 $ 0.00002286 $ 0.00002286 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om KOLT ($KOLT) pris

KOLT ($KOLT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KOLT ($KOLT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $KOLT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $KOLT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $KOLT's tokenomics, kan du udforske $KOLT tokens live-pris!

$KOLT Prisprediktion Vil du vide, hvor $KOLT måske er på vej hen? Vores $KOLT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $KOLT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!