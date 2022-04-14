Kleros (PNK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kleros (PNK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kleros (PNK) Information Kleros is a blockchain Dispute Resolution Layer that provides fast, secure and affordable arbitration for virtually everything. Kleros uses blockchain and crowdsourced specialists to adjudicate disputes in a fast, secure and affordable way. Kleros connects users who need to solve disputes with jurors who have the right skills to solve them. Crowdsourcing taps into a global pool of jurors. Blockchain technology guarantees evidence integrity, transparency in jury selection and incentives for honest rulings Officiel hjemmeside: https://kleros.io Hvidbog: https://kleros.io/assets/whitepaper.pdf Køb PNK nu!

Kleros (PNK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kleros (PNK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 25.67M $ 25.67M $ 25.67M Samlet udbud $ 805.29M $ 805.29M $ 805.29M Cirkulerende forsyning $ 724.19M $ 724.19M $ 724.19M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 28.55M $ 28.55M $ 28.55M Alle tiders Høj: $ 0.380218 $ 0.380218 $ 0.380218 Alle tiders Lav: $ 0.00195902 $ 0.00195902 $ 0.00195902 Nuværende pris: $ 0.03547836 $ 0.03547836 $ 0.03547836 Få mere at vide om Kleros (PNK) pris

Kleros (PNK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kleros (PNK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PNK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PNK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PNK's tokenomics, kan du udforske PNK tokens live-pris!

PNK Prisprediktion Vil du vide, hvor PNK måske er på vej hen? Vores PNK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PNK Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!