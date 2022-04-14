Kitsune ($KIT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kitsune ($KIT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kitsune ($KIT) Information Agent Kitsune is the Agentic commerce framework of the future, powered by Raposa Coffee Co using Griffain. Create buy orders for Raposa Coffee, and more products soon. Agentic commerce will be the future, and Agent Kitsune will lead the charge. Powered by Raposa Coffee Co, an IRL business, born on Solana. Raposa has been the premium specialty coffee of web-3, hosting events and partnering with companies and brands like Solana, Kraken, Coinbase, Magic Eden, and more. Officiel hjemmeside: https://griffain.com/agents/kitsune Køb $KIT nu!

Kitsune ($KIT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kitsune ($KIT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 233.01K $ 233.01K $ 233.01K Samlet udbud $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Cirkulerende forsyning $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 233.01K $ 233.01K $ 233.01K Alle tiders Høj: $ 0.01480124 $ 0.01480124 $ 0.01480124 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00023303 $ 0.00023303 $ 0.00023303 Få mere at vide om Kitsune ($KIT) pris

Kitsune ($KIT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kitsune ($KIT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $KIT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $KIT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $KIT's tokenomics, kan du udforske $KIT tokens live-pris!

