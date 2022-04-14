KIM Token (KIM) Tokenomics Få vigtig indsigt i KIM Token (KIM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KIM Token (KIM) Information Kim has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Kim moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a custom approach that prioritizes the community and ecosystem. By leveraging Mode's unique approach to sequencer fee sharing, Kim is able to provide projects with greater incentives. Officiel hjemmeside: https://www.kim.exchange/ Hvidbog: https://docs.kim.exchange/ Køb KIM nu!

KIM Token (KIM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KIM Token (KIM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 530.49K $ 530.49K $ 530.49K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 530.49K $ 530.49K $ 530.49K Alle tiders Høj: $ 0.04177886 $ 0.04177886 $ 0.04177886 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00053053 $ 0.00053053 $ 0.00053053 Få mere at vide om KIM Token (KIM) pris

KIM Token (KIM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KIM Token (KIM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KIM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KIM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KIM's tokenomics, kan du udforske KIM tokens live-pris!

