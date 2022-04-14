Ken (KEN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ken (KEN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ken (KEN) Information Meet Ken Coin, the cryptocurrency that is set to revolutionize the digital finance world. Ken Coin is inspired by Ken, the first DOGE of Atsuko Sato, and the older brother of the famous Kabosu and Neiro. With Ken Coin, we honor the legacy of Ken, the original Shiba Inu that paved the way for the iconic Dogecoin. Ken Coin aims to bring the same community spirit and innovation that Dogecoin brought to the crypto space, but with enhanced features and a stronger focus on utility. Join us in celebrating Ken's legacy by being part of the Ken Coin community. Experience the future of cryptocurrency with Ken Coin, where nostalgia meets cutting-edge technology. Get ready to embark on an exciting journey with Ken Coin and be a part of something truly special. Officiel hjemmeside: https://kenoneth.com Hvidbog: https://kabochan.blog.jp Køb KEN nu!

Ken (KEN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ken (KEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 110.28K $ 110.28K $ 110.28K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 110.28K $ 110.28K $ 110.28K Alle tiders Høj: $ 0.00421408 $ 0.00421408 $ 0.00421408 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00011029 $ 0.00011029 $ 0.00011029 Få mere at vide om Ken (KEN) pris

Ken (KEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ken (KEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KEN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KEN's tokenomics, kan du udforske KEN tokens live-pris!

KEN Prisprediktion Vil du vide, hvor KEN måske er på vej hen? Vores KEN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KEN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!