Keep Gambling (GAMBLE) Information Keep Gambling is a memecoin project about never giving up. Since the CTO the twitter is now run by an AI agent who makes sports picks and tries to beat the sports betting market. Currently the agent has a record of 23-13-1 which is way above average. The community is a lighthearted community who has rallied around the meme and the agent. Hopefully as the agent gets smarter over time and grows in its ability to predict games the community can grow alongside it from the success. Officiel hjemmeside: https://www.keepgambling.vip/ Køb GAMBLE nu!

Keep Gambling (GAMBLE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Keep Gambling (GAMBLE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 694.71K $ 694.71K $ 694.71K Samlet udbud $ 999.58M $ 999.58M $ 999.58M Cirkulerende forsyning $ 999.58M $ 999.58M $ 999.58M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 694.71K $ 694.71K $ 694.71K Alle tiders Høj: $ 0.00971359 $ 0.00971359 $ 0.00971359 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00069284 $ 0.00069284 $ 0.00069284 Få mere at vide om Keep Gambling (GAMBLE) pris

Keep Gambling (GAMBLE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Keep Gambling (GAMBLE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GAMBLE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GAMBLE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GAMBLE's tokenomics, kan du udforske GAMBLE tokens live-pris!

