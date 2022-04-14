KDR (KDR) Tokenomics Få vigtig indsigt i KDR (KDR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KDR (KDR) Information Kaidro: Clan Battles" offers a unique gameplay experience by seamlessly blending elements from ARPG, MOBA, and Platforming genres, emphasizing three core pillars.The customization feature empowers players to personalize Pilots, Mechs, Weapons, Mech Abilities, Spirit Guardians, and Astral Abilities. KDR, is the primary in-game currency and integrates with NFTs for asset ownership. Demand is driven by its dual functionality, creating a vibrant virtual economy. Scarcity is enhanced through limited NFT releases and fixed token supply. The Play-to-Earn model rewards users, fostering engagement and retention within the gaming community. Officiel hjemmeside: https://kaidro.com/ Køb KDR nu!

KDR (KDR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KDR (KDR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 227.51K $ 227.51K $ 227.51K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 15.10M $ 15.10M $ 15.10M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Alle tiders Høj: $ 0.389192 $ 0.389192 $ 0.389192 Alle tiders Lav: $ 0.00669518 $ 0.00669518 $ 0.00669518 Nuværende pris: $ 0.01508333 $ 0.01508333 $ 0.01508333 Få mere at vide om KDR (KDR) pris

KDR (KDR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KDR (KDR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KDR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KDR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KDR's tokenomics, kan du udforske KDR tokens live-pris!

KDR Prisprediktion Vil du vide, hvor KDR måske er på vej hen? Vores KDR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KDR Tokens prisprediktion nu!

