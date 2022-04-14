Karbo (KRB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Karbo (KRB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Karbo (KRB) Information Karbo is a decentralized peer-to-peer exchange network and stable exchange medium, designed to be used by customers and merchants as private Internet money that respects and protects their privacy. It does not have centralized management or issuer and ensures privacy and anonymity of transactions without intermediaries and regulators. Its units of exchange are units of information, cryptographically protected (encrypted) from copying and counterfeiting by the blockchain technology. Officiel hjemmeside: https://karbo.io/ Køb KRB nu!

Karbo (KRB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Karbo (KRB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 272.58K $ 272.58K $ 272.58K Samlet udbud $ 10.10M $ 10.10M $ 10.10M Cirkulerende forsyning $ 10.10M $ 10.10M $ 10.10M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 272.58K $ 272.58K $ 272.58K Alle tiders Høj: $ 1.46 $ 1.46 $ 1.46 Alle tiders Lav: $ 0.00661346 $ 0.00661346 $ 0.00661346 Nuværende pris: $ 0.02698578 $ 0.02698578 $ 0.02698578 Få mere at vide om Karbo (KRB) pris

Karbo (KRB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Karbo (KRB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KRB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KRB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KRB's tokenomics, kan du udforske KRB tokens live-pris!

KRB Prisprediktion Vil du vide, hvor KRB måske er på vej hen? Vores KRB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KRB Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!