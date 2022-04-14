KAGE NETWORK (KAGE) Tokenomics Få vigtig indsigt i KAGE NETWORK (KAGE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KAGE NETWORK (KAGE) Information Building The Hardware Layer Of The Privacy-Focused Online Economy With A Battle-Tested Decentralized VPN Router Solution With the unprecedented scale of digital data collection, increasingly sophisticated cyber threats, and ever-present government overreach, online privacy has never been more important. The proliferation of smart devices, IoT infrastructure and AI software is only set to amplify online risks by creating numerous new entry points for potential breaches. This has led to skyrocketing demand for privacy solutions, with the privacy-enhancing technology market forecast to exceed $24b by 2024. VPNs (Virtual Private Networks) have emerged as a leading solution for online privacy due to their ability to encrypt internet traffic and mask users' IP addresses, effectively shielding personal data from prying eyes. This makes VPNs a reliable method for maintaining anonymity and protecting sensitive information. Indeed, adoption of VPNs has become so widespread that a recent Forbes report found that 33% of internet users worldwide have a VPN. However, the current generation of centralized, software-based VPNs are replete with vulnerabilities and inefficiencies that limit their effectiveness as a long-term solution for delivering online security and privacy at scale. Software-based VPNs were designed with a single device - usually a personal computer - in mind. They struggle to handle the multi-device connected homes that users now find themselves in, which can include connected TVs, fridges, cameras and an ever growing list of IoT devices. Meanwhile, whilst early adopters were comfortable working with abstract software, mainstream consumers are seeking a simpler, plug and play solution. In addition to this, centralized VPN business models concentrate control and access to vast amounts of sensitive user data in the hands of a single entity. This creates a single point of failure and also opens up the possibility of governments compelling them to share data. Officiel hjemmeside: https://kagenetwork.io/ Hvidbog: https://kage-network.gitbook.io/kage-network Køb KAGE nu!

KAGE NETWORK (KAGE) Tokenomics og prisanalyse
Markedsværdi: $ 463,74K
Samlet udbud $ 100,00M
Cirkulerende forsyning $ 100,00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 463,74K
Alle tiders Høj: $ 0,070116
Alle tiders Lav: $ 0,00161094
Nuværende pris: $ 0,00463275

KAGE NETWORK (KAGE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KAGE NETWORK (KAGE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KAGE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KAGE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KAGE's tokenomics, kan du udforske KAGE tokens live-pris!

