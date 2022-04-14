JOJO (JOJO) Tokenomics Få vigtig indsigt i JOJO (JOJO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

JOJO (JOJO) Information JOJO is a degenerate-laced memecoin with more backstory than your ex’s excuses. Born in a cheap motel, kissed by chaos, and raised on Twitter porn, JOJO is here to stretch your bags and your imagination. Quick Facts: Chain: Solana (because we move fast and cheap, just like JOJO)

Category: Cinematic memecoin with NSFW sauce

Utility: Lore + Lube + Laughs The Teck - Lmao.. it's simpol Launched via letsbonk.fun (naturally)

LP locked harder than your ex’s heart

No utility? Wrong. The utility is JOJO. Officiel hjemmeside: https://jojos.club/ Køb JOJO nu!

JOJO (JOJO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for JOJO (JOJO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 431.51K $ 431.51K $ 431.51K Samlet udbud $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Cirkulerende forsyning $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 431.51K $ 431.51K $ 431.51K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00042205 $ 0.00042205 $ 0.00042205 Få mere at vide om JOJO (JOJO) pris

JOJO (JOJO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for JOJO (JOJO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JOJO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JOJO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JOJO's tokenomics, kan du udforske JOJO tokens live-pris!

JOJO Prisprediktion Vil du vide, hvor JOJO måske er på vej hen? Vores JOJO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se JOJO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!