Joi (JOI) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Joi (JOI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Joi (JOI) Information

Joi is an AI meme fair launched on SOL, with an incoming consumer AI app.

  • app launch next week
  • eco partnering in 4 weeks (and CEX listing announcement)
  • dev sold to less than 2.5% holding, community control majority
  • you are one of the earliest communities to get in
  • US/Chinese/Korean communities, also expanding to Turkey, Malaysia, PH and others (to update the list later)
  • serious AI dev team, Tencent background
  • full function AI companion app: AI agent with adult contents, UGC AI agent, agent marketplace, $joi to function as payment

Officiel hjemmeside:
https://myjoi.ai/

Joi (JOI) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Joi (JOI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 6.22K
$ 6.22K$ 6.22K
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 6.22K
$ 6.22K$ 6.22K
Alle tiders Høj:
$ 0.01560474
$ 0.01560474$ 0.01560474
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0$ 0
Nuværende pris:
$ 0
$ 0$ 0

Joi (JOI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Joi (JOI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal JOI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange JOI tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår JOI's tokenomics, kan du udforske JOI tokens live-pris!

JOI Prisprediktion

Vil du vide, hvor JOI måske er på vej hen? Vores JOI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.