JINX (JINX) Tokenomics Få vigtig indsigt i JINX (JINX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

JINX (JINX) Information Jinx is a Solana-based meme token centered around daily artworks by an established artist in the Solana ecosystem. Created two months ago, Jinx captured community interest through a blend of humor, art, and meme culture. Known for its resilience, solidifying a strong, battle-tested community that continues to grow. Each day, the artist releases a few unique artworks, fostering a sense of collectibility and engagement among holders. Officiel hjemmeside: https://www.jinx.meme/ Køb JINX nu!

JINX (JINX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for JINX (JINX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 25.44K $ 25.44K $ 25.44K Samlet udbud $ 789.89M $ 789.89M $ 789.89M Cirkulerende forsyning $ 789.89M $ 789.89M $ 789.89M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 25.44K $ 25.44K $ 25.44K Alle tiders Høj: $ 0.00288201 $ 0.00288201 $ 0.00288201 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om JINX (JINX) pris

JINX (JINX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for JINX (JINX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JINX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JINX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JINX's tokenomics, kan du udforske JINX tokens live-pris!

JINX Prisprediktion Vil du vide, hvor JINX måske er på vej hen? Vores JINX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se JINX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!