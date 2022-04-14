Jiffpom (JIFF) Tokenomics Få vigtig indsigt i Jiffpom (JIFF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Jiffpom (JIFF) Information Jiffpom is a world-famous Pomeranian dog and social media sensation, known for his adorable fluffy appearance, playful personality, and incredible tricks. With millions of followers on platforms like Instagram and TikTok, Jiffpom captivates audiences with his charming poses, stylish outfits, and endearing videos. Recognized by Guinness World Records for his speed and agility, he's not just a cute face but also a talented performer, making him a beloved figure in pop culture and among pet lovers worldwide.

Jiffpom (JIFF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Jiffpom (JIFF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 24.37K $ 24.37K $ 24.37K Samlet udbud $ 99.42M $ 99.42M $ 99.42M Cirkulerende forsyning $ 99.42M $ 99.42M $ 99.42M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 24.37K $ 24.37K $ 24.37K Alle tiders Høj: $ 0.101729 $ 0.101729 $ 0.101729 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00024322 $ 0.00024322 $ 0.00024322 Få mere at vide om Jiffpom (JIFF) pris

Jiffpom (JIFF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Jiffpom (JIFF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JIFF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JIFF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JIFF's tokenomics, kan du udforske JIFF tokens live-pris!

