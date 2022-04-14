Jetcat (JETCAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Jetcat (JETCAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Jetcat (JETCAT) Information Jetcat is a community token that is built under the Solana Blockchain ecosystem.Moreover,we are looking forward to make waves in the crypto ocean...And the team behind it are willingly to take the project more further to over $1billion Market cap in 6months, The team responsible for jetcat are highly making waves on both monetary aspects for aggressive marketing,promotions and publicity in any means to see the project grow successfully. Officiel hjemmeside: https://jetcat.cc/ Køb JETCAT nu!

Jetcat (JETCAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Jetcat (JETCAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.25K $ 14.25K $ 14.25K Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.83K $ 15.83K $ 15.83K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Jetcat (JETCAT) pris

Jetcat (JETCAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Jetcat (JETCAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JETCAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JETCAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JETCAT's tokenomics, kan du udforske JETCAT tokens live-pris!

