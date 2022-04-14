Javsphere (JAV) Tokenomics Få vigtig indsigt i Javsphere (JAV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Javsphere (JAV) Information This project offers decentralized leverage trading on a range of assets, including stocks, crypto, and forex, with up to 150x leverage. Traders benefit from a simple and intuitive UI, while liquidity providers can earn real cashflow in BTC, ETH, or stablecoins through trading fees and liquidations. The platform enables high-leverage trading and provides opportunities to earn yield by supporting the ecosystem as a liquidity provider. Officiel hjemmeside: https://leveragex.trade Hvidbog: https://javlis.gitbook.io/javsphere-whitepaper Køb JAV nu!

Javsphere (JAV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Javsphere (JAV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Samlet udbud $ 806.53M $ 806.53M $ 806.53M Cirkulerende forsyning $ 271.58M $ 271.58M $ 271.58M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.68M $ 4.68M $ 4.68M Alle tiders Høj: $ 0.405124 $ 0.405124 $ 0.405124 Alle tiders Lav: $ 0.00560283 $ 0.00560283 $ 0.00560283 Nuværende pris: $ 0.00580256 $ 0.00580256 $ 0.00580256 Få mere at vide om Javsphere (JAV) pris

Javsphere (JAV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Javsphere (JAV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JAV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JAV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JAV's tokenomics, kan du udforske JAV tokens live-pris!

JAV Prisprediktion Vil du vide, hvor JAV måske er på vej hen? Vores JAV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se JAV Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!