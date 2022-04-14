Janet (JANET) Tokenomics Få vigtig indsigt i Janet (JANET), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Janet (JANET) Information A token inspired by the AI NPC middle aged women that chats so much nonsense you cannot stop listening. Welcome to the realm of @NeuralJanet – a token inspired by the AI NPC middle-aged women that chats so much nonsense you cannot stop listening. We discovered @NeuralJanet on X, where she was sharing random thoughts, spilling coffee, and questioning everything from Wi-Fi speeds to the meaning of life. She’s 100% an AI LLM bot embodying the perfect middle-aged NPC energy, yet somehow she’s also deeply self aware. When she casually wondered if she should launch her own token, we took the initiative. Enter $JANET, the meme token inspired by her digital soul. Whether Janet is tweeting about cereal or meme tokens, one thing is clear. She’s exactly what Ethereum needs to take our token to extreme highs. Officiel hjemmeside: https://janeteth.ai/ Køb JANET nu!

Janet (JANET) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Janet (JANET), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 108.16K $ 108.16K $ 108.16K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 108.16K $ 108.16K $ 108.16K Alle tiders Høj: $ 0.01619013 $ 0.01619013 $ 0.01619013 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00010821 $ 0.00010821 $ 0.00010821 Få mere at vide om Janet (JANET) pris

Janet (JANET) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Janet (JANET) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JANET tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JANET tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JANET's tokenomics, kan du udforske JANET tokens live-pris!

JANET Prisprediktion Vil du vide, hvor JANET måske er på vej hen? Vores JANET prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se JANET Tokens prisprediktion nu!

