IXO (IXO) Information IXO is the layer-1 token of the Internet of Impacts of inter-connected networks, powered by IXO Protocol blockchains, that provides foundational infrastructure for the Spatial Web. These networks enable dynamic digital twin domains of people, organisations, physical infrastructure, financial capital, AI and data to be more intelligently coordinated, financed, verified, governed, and informed, with the mission of generating sustainable social, environmental, economic, and climate Impacts, at an Internet-scale. Solutions are already being deployed through this Spatial Web in domains such as clean energy transition, disease prevention, youth employment, education, autonomous AI, and supply-chain optimisation. Officiel hjemmeside: https://www.ixo.world/ Hvidbog: https://www.ixo.world/white-paper Køb IXO nu!

IXO (IXO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for IXO (IXO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 470.34K $ 470.34K $ 470.34K Samlet udbud $ 126.27M $ 126.27M $ 126.27M Cirkulerende forsyning $ 86.64M $ 86.64M $ 86.64M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 685.47K $ 685.47K $ 685.47K Alle tiders Høj: $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 Alle tiders Lav: $ 0.00336803 $ 0.00336803 $ 0.00336803 Nuværende pris: $ 0.00543 $ 0.00543 $ 0.00543 Få mere at vide om IXO (IXO) pris

IXO (IXO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for IXO (IXO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IXO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IXO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IXO's tokenomics, kan du udforske IXO tokens live-pris!

