INVITE Token (INVITE) Tokenomics Få vigtig indsigt i INVITE Token (INVITE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

INVITE Token (INVITE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for INVITE Token (INVITE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 92.95K $ 92.95K $ 92.95K Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 929.54K $ 929.54K $ 929.54K Alle tiders Høj: $ 0.0154728 $ 0.0154728 $ 0.0154728 Alle tiders Lav: $ 0.00149508 $ 0.00149508 $ 0.00149508 Nuværende pris: $ 0.00186213 $ 0.00186213 $ 0.00186213 Få mere at vide om INVITE Token (INVITE) pris

INVITE Token (INVITE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for INVITE Token (INVITE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal INVITE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange INVITE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår INVITE's tokenomics, kan du udforske INVITE tokens live-pris!

INVITE Prisprediktion Vil du vide, hvor INVITE måske er på vej hen? Vores INVITE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se INVITE Tokens prisprediktion nu!

