Interport Token (ITP) Tokenomics
Interport Token (ITP) Information
Interport is a decentralized exchange (DEX) that allows you to perform Interchain swaps (cross-chain swaps) at the best rate due to cross chain liquidity aggregation contracts that source over 250 DEXes and liquidity sources looking for the best price!
The protocol works with cross-chain messages to communicate with contracts on other chains and build transactions. Users always know the exact amount of desired tokens they will receive on another chain!
Interport Token (ITP) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Interport Token (ITP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Interport Token (ITP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Interport Token (ITP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal ITP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange ITP tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår ITP's tokenomics, kan du udforske ITP tokens live-pris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.