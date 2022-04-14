Internosaur ($INTERN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Internosaur ($INTERN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Internosaur ($INTERN) Information The Meme Token Revolution Internosaur is an innovative meme token that blends humor and community spirit within the cryptocurrency space. Designed to engage and entertain, Internosaur leverages the power of memes to create a fun and inclusive ecosystem. With a dedicated community and a focus on creative marketing, this token aims to capture the essence of internet culture while providing unique investment opportunities. Join us as we ride the wave of memes and transform the crypto landscape! Officiel hjemmeside: https://internosaur.com/ Hvidbog: https://internosaur.com/ Køb $INTERN nu!

Internosaur ($INTERN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Internosaur ($INTERN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 128.67K $ 128.67K $ 128.67K Samlet udbud $ 921.76M $ 921.76M $ 921.76M Cirkulerende forsyning $ 921.76M $ 921.76M $ 921.76M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 128.67K $ 128.67K $ 128.67K Alle tiders Høj: $ 0.0106355 $ 0.0106355 $ 0.0106355 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00013915 $ 0.00013915 $ 0.00013915 Få mere at vide om Internosaur ($INTERN) pris

Internosaur ($INTERN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Internosaur ($INTERN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $INTERN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $INTERN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $INTERN's tokenomics, kan du udforske $INTERN tokens live-pris!

$INTERN Prisprediktion Vil du vide, hvor $INTERN måske er på vej hen? Vores $INTERN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $INTERN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!