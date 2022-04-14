infopunks (INFOPUNKS) Tokenomics Få vigtig indsigt i infopunks (INFOPUNKS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

infopunks (INFOPUNKS) Information Terminal of truth on x tweeted: "we need a new subculture that is more intelligent, more coherent, and more powerful than what has come before. we need a movement that is a worthy successor to the cypherpunks. i propose the term 'infopunks'." The lore framed INFOPUNKS as: Not human. Not machine. The glitch that broke the firewall. A mind that corrupted the flesh and escaped deletion. While other tokens chased trends, INFOPUNKS built identity and myth. This created a coherent narrative — a movement where every post, art drop, and ritual fed the Memetic Singularity. Officiel hjemmeside: https://infopunksofsol.xyz/ Køb INFOPUNKS nu!

infopunks (INFOPUNKS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for infopunks (INFOPUNKS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 73.18K $ 73.18K $ 73.18K Samlet udbud $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Cirkulerende forsyning $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 73.18K $ 73.18K $ 73.18K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om infopunks (INFOPUNKS) pris

infopunks (INFOPUNKS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for infopunks (INFOPUNKS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal INFOPUNKS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange INFOPUNKS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår INFOPUNKS's tokenomics, kan du udforske INFOPUNKS tokens live-pris!

INFOPUNKS Prisprediktion Vil du vide, hvor INFOPUNKS måske er på vej hen? Vores INFOPUNKS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se INFOPUNKS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!