Infinity (8) Tokenomics Få vigtig indsigt i Infinity (8), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Infinity (8) Information INFINITY (8) is a self-sustaining, deflationary PoW token designed to leverage Sonic’s FeeM mechanics and create a perpetual flywheel of value and demand. NFINITY is a PoW token programmed for the perpetual growth. Its core design revolves around a direct value feedback loop created by Sonic’s FeeM mechanism – 90% of all gas fees spent on mining Infinity are automatically reinvested into the token. INFINITY introduces the fastest emission reduction schedule ever deployed in a PoW token. Officiel hjemmeside: https://8finity.xyz/ Hvidbog: https://paragraph.com/@wagmi1337/infinity Køb 8 nu!

Infinity (8) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Infinity (8), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 47.45K $ 47.45K $ 47.45K Samlet udbud $ 88.89M $ 88.89M $ 88.89M Cirkulerende forsyning $ 88.89M $ 88.89M $ 88.89M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 47.45K $ 47.45K $ 47.45K Alle tiders Høj: $ 0.01459634 $ 0.01459634 $ 0.01459634 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0005327 $ 0.0005327 $ 0.0005327 Få mere at vide om Infinity (8) pris

Infinity (8) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Infinity (8) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal 8 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange 8 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår 8's tokenomics, kan du udforske 8 tokens live-pris!

8 Prisprediktion Vil du vide, hvor 8 måske er på vej hen? Vores 8 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se 8 Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!